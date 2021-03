Imprese: Leonardo, nel 2020 utile in calo a 243 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo ha chiuso il 2020 con un utile pari a 243 milioni di euro. Stando al progetto di bilancio di esercizio approvato dal consiglio di amministrazione, si attesta a 517 milioni di euro l’Ebit, registrando un decremento del 55 per cento dovuto al calo dell’Ebita, all’aggiornamento “one-off” della valutazione di asset materiali e immateriali in ambito aeronautico civile quale riflesso delle prospettive sui minori rate produttivi imposti da taluni clienti, e alla rilevazione dei costi straordinari sostenuti per l’allineamento alle indicazioni governative in materia di Covid-19. (Com)