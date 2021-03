Omicidio Cerciello Rega: provvisionale da 1 milione d'euro chiesta da famiglia, 150mila da collega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un milione di euro complessvi di provvisionale è la richiesta formulata oggi dai legali dei familiari del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate a Trastevere nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019. A presentare le richieste alla corte d'assise sono stati gli avvocati Franco Coppi, Massimo Ferandino, Ester Molinaro che difendono quattro delle parti civili costituite: la vedova, la madre, il fratello e la sorella del vicebrigadiere; 250 mila euro per ciascuna posizione. 150 mila euro è stata invece la provvisionale chiesta dall'avvocato Roberto Borgogno che assiste il collega di Cerciello, l'appuntato Andrea Varriale aggredito la stessa sera dagli imputati, i due giovani turisti americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth. 50 mila euro sono stati chiesti come provvisionale dall'avvocato Andrea Volpini per il suo assistito il mediatore Sergio Brugiatelli.(Rer)