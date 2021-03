Turchia: ministro Difesa Akar, uccisi 25 esponenti Pkk nel nord dell’Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 25 esponenti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) sono stati uccisi in attacchi aerei turchi effettuati nelle regioni di Hakurk e Qandil, nel nord dell’Iraq. Lo ha annunciato il ministro della Difesa nazionale di Ankara, Hulusi Akar, parlando con i giornalisti durante il rientro da una visita in Romania. “I terroristi non hanno più un posto in cui nascondersi”, ha detto il ministro, ripreso dal quotidiano "Daily Sabah". Akar ha inoltre sottolineato che le forze armate turche sono determinate ad “annientare la presenza di terroristi”. Le forze armate turche hanno condotto e conducono regolarmente operazioni oltreconfine contro il Pkk nel nord dell’Iraq. (Tua)