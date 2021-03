Imprese: Leonardo, nel 2020 ricavi stabili a 13,41 miliardi, Ebita cala a 938 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 Leonardo ha registrato ricavi per 13,41 miliardi di euro: un dato sostanzialmente in linea con l’anno precedente. Stando al progetto di bilancio di esercizio approvato dal consiglio di amministrazione, la riduzione dei volumi produttivi sui programmi aeronautici civili è stata compensata dalla crescita associata al ramp-up delle produzioni su taluni contratti militari (in particolare Efa Kuwait), con i rallentamenti indotti dalla pandemia che hanno di fatto compromesso la prevista crescita dei ricavi. Cala invece l’Ebita, attestatosi a 938 milioni di euro con un decremento di 313, dovuto essenzialmente alle distorsioni associate alla pandemia che si sono riflessi anche nei risultati delle joint venture strategiche. (Com)