Serbia: ministro Interno riferisce in Parlamento su intercettazioni al capo dello Stato

- Il ministro dell'Interno della Serbia, Aleksandar Vulin, ha riferito oggi in Parlamento riguardo le intercettazioni illegali nei confronti del presidente Aleksandar Vucic. Secondo una nota del ministero serbo dell'Interno, Vulin ha dichiarato che nelle 1.572 conversazioni intercettate tra il Presidente della Repubblica e membri della sua famiglia non c'è una singola conversazione incriminante che potrebbe indicare che qualcuno dei membri della famiglia, o che il presidente stesso possano aver commesso un crimine. "Sono stati fatti 1.572 tentativi per trovare qualcosa di illegale e non è stato trovato nulla. Questo dovrebbe renderci orgogliosi, così come ci preoccupa che quelle 1.572 volte siano successe", ha detto il ministro Vulin al parlamento serbo. Secondo Vulin, il presidente Vucic, suo fratello Andrej, il padre Andjelko e il figlio Danilo sono stati intercettati illegalmente da alcuni membri del ministero dell'Interno, senza alcuna ordinanza del tribunale, senza rispettare la procedura legale e con distorsioni e violazioni dell'intero sistema destinato a proteggere i cittadini serbi. (segue) (Seb)