Serbia: ministro Interno riferisce in Parlamento su intercettazioni al capo dello Stato (2)

- Il ministro non ha escluso la possibilità che ci possano essere altre conversazioni intercettate. "Ci sono 1.572 conversazioni registrate senza legge, senza una decisione del tribunale, senza alcun rispetto per la giusta procedura e il sistema. Questo deve preoccupare ciascuno di noi, renderci particolarmente pronti a combattere affinché questo non accada mai più a nessuno ", ha detto il ministro. Secondo Vulin, inoltre, il Settore del controllo interno, che ha condotto le indagini, ha reso indubbio che ci sia stata una violazione della legge e che ci fossero dei membri del ministero dell'Interno che abusavano della loro funzione. (segue) (Seb)