Forza Italia: Giacomoni, interlocuzione continua e proficua tra ministri e coordinatori regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro e coordinatore della Conferenza dei coordinatori regionali del partito, afferma: "L'incontro che abbiamo organizzato questa mattina tra il presidente Berlusconi, la delegazione azzurra al governo e i coordinatori regionali ha avuto l'obiettivo di mettere in sinergia il lavoro di Forza Italia sul territorio con l'attività svolta dai nostri rappresentanti nell'esecutivo. Ora che siamo tornati al governo del Paese, anche se in un esecutivo di unità nazionale - continua il parlamentare in una nota -, è indispensabile che si instauri un'interlocuzione continua, proficua e coerente tra le espressioni territoriali del partito e i nostri ministri. La crescita di Forza Italia dipende anche da questo. Lavorando insieme riusciremo a dimostrare che siamo i migliori, siamo una grande squadra, sia a livello nazionale che locale. Questo è il nostro momento, è il tempo della competenza". (Com)