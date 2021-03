Imprese: Leonardo, nel 2020 aumenta indebitamento netto, Focf positivo per 40 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'indebitamento netto del Gruppo Leonardo al 31 dicembre 2020 si attesta a 3,318 miliardi di euro, in aumento rispetto all'anno precedente a fronte soprattutto dell'acquisizione di Kopter Group lo scorso aprile, che ha avuto un impatto sulla posizione finanziaria netta di 198 milioni; della rilevazione di passività per nuovi contratti di leasing sottoscritti nell'esercizio per 190 milioni; del pagamento del dividendo nel mese di maggio per 81 milioni; e dell'acquisizione di una ulteriore quota in Avio lo scorso giugno, per 14 milioni. Positivo per 40 milioni di euro il free operating cash flow: il dato, prosegue la nota, conferma le previsioni di produzione di cassa aggiornate agli stakeholders del Gruppo nel corso dell'esercizio, risentendo peraltro in modo significativo degli effetti della situazione pandemica ancora in atto che rende difficile la comparabilità del dato con l'esercizio precedente.