Vaccini: sindacati Lombardia, fermo disappunto su metodo Regione per somministrazioni a lavoratori in aziende

- Cgil, Cisl e Uil Lombardia esprimono "fermo disappunto per il metodo e il merito" in merito alle notizie su un protocollo trattato e concluso dalla Regione Lombardia con le sole associazioni datoriali di Confindustria e Confapi per vaccinare i lavoratori nelle aziende. "Stante l'idea che detto piano vaccinale specifico per le aziende sarebbe da intendersi come iniziativa di profilassi per esigenze di sanità pubblica, non si comprende - scrivono i segretari generali regionali in una lettera indirizzata a Fontana, Moratti e Guidesi - come esso possa inserirsi nel quadro di un passaggio del piano vaccini alla fase massiva che il governo e la stessa Regione Lombardia si preparano ad organizzare". "D'altra parte se è intenzione delle autorità stabilire – a fronte delle rassicurazioni sulla massima fornitura di vaccini attesa a partire dal prossimo aprile – non più un ordine di vaccinazione per gruppi prioritari, ma sulla base di una specifica valutazione del maggiore rischio sanitario della singola persona sull'insieme della popolazione per rapporto alle condizioni di comorbidità e all'età, allora un piano specifico per le aziende, anzi, una parte delle aziende, come quello in discussione rischia di costituire un profilo avulso e indebito di gestione della priorità di vaccinazione". "Per questi motivi ribadiamo - si legge nella infine nella lettera - la nostra richiesta di convocazione delle organizzazioni sindacali preventiva all'adozione di delibera in tema di vaccinazione di lavoratrici e lavoratori nei luoghi di lavoro". (com)