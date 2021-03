© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: crisi politica, Centro maoista avvia colloqui con l’opposizione - Il Partito comunista - Centro maoista (Cm) del Nepal, guidato da Pushpa Kamal Dahal, si è riunito oggi per la prima volta dopo la sentenza della Corte suprema che domenica ha dichiarato illegittimo il riconoscimento da parte della Commissione elettorale del Partito comunista del Nepal (Ncp) cofondato nel 2018 con la fusione col Partito comunista marxista-leninista unificato (Uml) guidato dal primo ministro Khadga Prasad Sharma Oli. All’ordine del giorno, secondo le indiscrezioni della stampa nepalese, la sorte del governo e la ristrutturazione del partito. L’Ncp si era di fatto già scisso per dissidi politici e la fazione di Dahal, che ritiene di avere i titoli per rappresentarlo, non esclude un ricorso in appello, stando a quanto dichiarato dal portavoce Narayan Kaji Shrestha. La riunione proseguirà domani. Nel frattempo è stato deciso di avviare colloqui col Congresso nepalese (Nc) e il Partito socialista del popolo (Psp) all’opposizione. La Corte suprema si è pronunciata su ricorso di un politico, Rishiram Kattel, e ha dichiarato l’Ncp illegittimo perché il nome era già stato registrato prima del 2018. Il verdetto ha di fatto annullato la fusione, resuscitando l’Uml e il Centro maoista. Tuttavia le due formazioni non corrispondono esattamente a quelle originarie: ci sono ex maoisti che sostengono Oli ed ex marxisti-leninisti, principalmente la corrente di Madhav Kumar Nepal, passati dalla parte di Dahal. (Res)