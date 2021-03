I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: Ocse aumenta stime economia, 2021 pil in crescita del 4,5 - L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha migliorato le stime di crescita del Messico per il 2021, dal 3,6 per cento ipotizzato a dicembre 2020 all'attuale 4,5 per cento. La correzione, si legge nel rapporto presentato oggi a Parigi, è legata soprattutto alle possibili ricadute del Piano di salvataggio varato dagli Stati Uniti, cui si attribuisce un ulteriore 3 per cento del prodotto interno lordo (pil), per un totale del 6,5 per cento. Per contro, cala la stima di crescita per il 2022, stimata ora al 3 per cento (o,4 punti percentuali in meno sulla stima di dicembre). "Negli Stati Uniti, un forte appoggio fiscale dovrebbe rafforzare sostanzialmente la domanda e permettere un recupero più solido dalla pandemia, con effetti secondari benefici per altre economie, in particolare quelle di Messico e Canada", spiega l'Ocse. (segue) (Res)