I fatti del giorno - America Latina (3)

- Argentina: presidente Fernandez annuncia rimpasto al vertice della Giustizia - Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha annunciato che nei prossimi giorni verrà ufficializzato un rimpasto ai vertici del ministero della Giustizia. A lasciare il dicastero sarà Marcela Losardo mentre, secondo quanto ha affermato lo stesso Fernandez in un'intervista rilasciata al canale "C5N", non è ancora confermato il nome del successore. Sarebbe stata la stessa Losardo, ha ammesso il presidente, ad esprimere la volontà di lasciare l'incarico, in un momento in cui il tema della riforma della giustizia promossa dal gruppo della maggioranza che fa capo a Cristina Kirchner, ha assunto un ruolo preponderante nell'agenda del governo. (segue) (Res)