I fatti del giorno - America Latina (5)

- Argentina: Ocse, Pil crescita del 4,6 per cento nel 2021 - L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha migliorato le stime di crescita dell'Argentina per il 2021, dal 3,7 per cento ipotizzato a dicembre 2020 all'attuale 4,6 per cento. E' quanto si legge nel rapporto di medio termine sulle prospettive economiche dell'economia globale (Interim report) diffuso oggi. Per contro, cala la stima di crescita per il 2022, stimata ora al 2,1 per cento (2,5 punti percentuali in meno sulla stima di dicembre). A livello globale il rapporto Ocse afferma che nell'attuale contesto della pandemia "le prospettive per un'eventuale uscita dalla crisi sono migliorate", e che grazie alle notizie incoraggianti sui progressi compiuti nella produzione e distribuzione di vaccini si può prevedere "una ripresa globale più rapida del previsto". Tuttavia, avverte l'organizzazione multilaterale con sede a Parigi, "le proiezioni di base dipendono dall'evoluzione della pandemia, dal ritmo di applicazione dei vaccini e dall'impatto economico della graduale riapertura delle economie nel corso del 2021-22". In questo senso, conclude l'Ocse, seppure "la distribuzione dei rischi è diventata più equilibrata negli ultimi mesi, rimane possibile un'ampia gamma di rischi". (Res)