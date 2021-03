Toscana: Mazzeo, un minuto di silenzio in consiglio in memoria vittime Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto con un minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime del coronavirus la seduta odierna del Consiglio regionale della Toscana. Il presidente del consiglio Antonio Mazzeo ha dichiarato: “L’8 marzo di un anno fa iniziammo a capire che la minaccia era letale; il giorno dopo il presidente Conte ci invitava a chiuderci in casa per salvare più vite possibili. Nessuno avrebbe immaginato quello che sarebbe successo e quello che avremmo dovuto vivere". Quindi ha aggiunto: “Un anno dopo siamo a quasi 5mila morti in Toscana. Questi non sono numeri ma sono volti, sorrisi e affetti che non ci sono più. Vorrei mandare a nome di tutto il consiglio regionale un messaggio di vicinanza ai loro familiari, con l’impegno a non dimenticare quello che hanno vissuto. Non dimenticare è il modo più importante per rendere onore a quelle persone che non sono più con noi, vittime di una guerra che nessuno ha dichiarato, ma che è entrata nelle nostre case, nelle scuole e negli uffici, colpendoci nel profondo, ma non ci ha sconfitto”. Infine Mazzeo ha concluso: Ringrazio ai sanitari, ai medici, agli infermieri, ai volontari e a tutti quelli che hanno combattuto in prima linea in questi 12 mesi e che stanno continuando a farlo”. (Ren)