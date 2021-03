Calabria: de Magistris, visita emozionante al campo di Ferramonti di Tarsia nel Cosentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho vissuto profonde emozioni nel visitare ieri il campo di internamento di Ferramonti di Tarsia (Cs). Un luogo ricco di storia. È stato il principale campo di concentramento (in termini di consistenza numerica) per ebrei, antifascisti, nomadi, immigrati, nemici del regime nazifascista. Il campo è stato aperto nel 1940 e liberato dagli inglesi nel 1943 e poi ufficialmente chiuso solo nel 1945. Nel campo gli internati avevano anche dato vita ad una convivenza in autogoverno tra religioni diverse ed etnie e sensibilità politiche molto distanti tra loro. Un esempio di democrazia nel campo, in regime di occupazione. Adesso in quei luoghi tragici sorge un museo, con bellissime mostre, gestito dal Comune e guidato da Teresina, una direttrice bravissima, con volontari pieni di competenza e passione. La memoria è fondamentale perché non si ripetano mai più crimini orrendi contro l'umanità". Lo ha scritto su Facebook Luigi de Magistris candidato presidente della Regione Calabria (Ren)