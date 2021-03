Kazakhstan: l’ex presidente Nazarbayev riceve il premier Mamin, più impegno su investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente del Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, leader del partito Nur Otan (prima forza politica del Paese), ha ricevuto oggi il primo ministro Askar Mamin, con il quale ha condiviso la necessità di attirare più investimenti nell'economia nazionale. Lo rende noto il servizio stampa del “leader della nazione”, appellativo con il quale si fa chiamare Nazarbayev. Durante l’incontro, il capo del governo ha illustrato le misure “assunte per attuare il programma presentato dal partito in campagna elettorale” e il lavoro svolto dall’esecutivo “per mantenere l’economia nazionale stabile e sostenibile durante la crisi causata dalla pandemia globale”. Le parti, si legge nella nota, hanno condiviso l’importanza di lavorare ulteriormente per attirare investimenti esteri.(Res)