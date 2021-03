Scuola: D'Elia (Pd), subito congedi e bonus baby sitter per non lasciare sole le famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La didattica a distanza è tornata in tante scuole e non si possono lasciare sole le famiglie. Sono soprattutto le madri lavoratrici - su cui troppo spesso ricade tutta l'organizzazione della vita quotidiana familiare - ad affrontare l'emergenza e a pagarne il prezzo. Servono subito congedi e bonus baby sitter, devono essere retroattivi e coprire una platea ampia. Bisogna fare presto. Così in una nota Cecilia D'Elia, portavoce della Conferenza nazionale delle donne PD.(Rin)