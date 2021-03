Senato: Aula respinge richiesta Fd’I di calendarizzare mozione su stop cashback

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aula del Senato ha respinto la richiesta avanzata dal gruppo di Fratelli d'Italia di mettere in calendario la mozione parlamentare, presentata il 26 gennaio, che propone la sospensione del cashback e l'utilizzo delle risorse risparmiate, stimate intorno ai 5 miliardi di euro, per sostenere imprese e famiglie. “In capigruppo – ha spiegato ai giornalisti la senatrice Isabella Rauti - ci hanno detto che se ne poteva parlare dopo il Recovery, ma questa è una presa in giro. Non vedo perché aspettare dopo il 30 quando il Consiglio dei ministri la settimana prossima o al più tardi quella dopo dovrà varare il Dl Sostegno. In quel decreto potrebbe trovare posto proprio quello che verrebbe ricavato dalla sospensione del cashback. Per Fratelli d’Italia questo non è il momento di fare i mini premi ma di dare sostegni concreti”.(Rin)