Pd: Marcucci, Letta segretario? Personalità autorevole, è adeguato

- "Enrico Letta segretario del Pd? E' sicuramente una personalità autorevole, quindi è adeguato. Detto questo, le valutazioni non stanno a me". Lo ha detto il presidente dei senatori del Partito democratico, Andrea Marcucci, rispondendo ai giornalisti sull'ipotesi che l'ex presidente del Consiglio venga indicato come segretario dei Democratici nella prossima assemblea nazionale al posto del dimissionario Nicola Zingaretti. (Rin)