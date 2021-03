Terrorismo: proselitismo in carcere per aderire a Isis, scoperto da agenti penitenziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- S.H., tunisino di 37 anni condannato nel 2018 per istigazione a delinquere a quattro anni e mezzo di reclusione, è stato oggi destinatario nella casa di reclusione di Asti di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Milano Anna Magelli su richiesta dei pm Enrico Pavone e Alberto Nobili, per lo stesso reato perché, tra il 25 e il 27 aprile 2020, avrebbe fatto proselitismo nel carcere di Opera (Mi) a un detenuto, nel tentativo di convincerlo ad "associarsi allo Stato islamico" al fine di "commettere attentati terroristici in Siria, Libia e anche in Italia, uccidendo utilizzando bombe o armi da taglio, peraltro promettendo aiuti finanziari alla madre" del detenuto "qualora avesse aderito ai suoi inviti". A far scattare le indagini del nucleo investigativo centrale della Polizia penitenziaria, coordinati dalla sezione distrettuale antiterrorismo della Procura di Milano, sono state le dichiarazioni del detenuto, "psichicamente fragile e manipolabile", che avrebbe ricevuto dei tentativi di reclutamento da parte del connazionale S.H. finalizzati a "indurlo - si legge negli atti - a raggiungere i teatri di combattimento tunisini e a compiere atti terroristici". In particolare, l'indagato avrebbe cercato "di convincere" il detenuto "a tornare, una volta espiata la pena, in Tunisia da una sua zia, attendendo in loco una persona di fiducia di S.H. che lo avrebbe reclutato per combattere tra i miliziani dell'Isis".(Rem)