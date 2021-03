Slovenia: premier Jansa, direttore agenzia "Sta" dia le dimissioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il Parlamento europeo ha messo all'ordine del giorno la questione della libertà dei mezzi d'informazione in Slovenia, oltre che in Polonia e Ungheria. Secondo quanto riferisce la stampa di Lubiana, la questione verrà discussa in aula domani 10 marzo. L'aggiunta della Slovenia come terzo Paese di discussione è stata proposta dal gruppo dei socialdemocratici. Secondo quanto riferiva la stampa slovena il 26 febbraio, il premier di Lubiana, Janez Jansa, ha scritto una lettera alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in cui ha affermato che le accuse mosse al governo sullo Stato di diritto "sono assurde". (segue) (Seb)