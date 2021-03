Slovenia: premier Jansa, direttore agenzia "Sta" dia le dimissioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ha invitato la Commissione europea a inviare un gruppo di lavoro nel suo Paese per accertare la reale situazione nel campo della democrazia e dello Stato di diritto, ed in particolare per quanto riguarda l'indipendenza giudiziaria, la libertà e il pluralismo dei media. In questo modo, ha proseguito Jansa, il team europeo potrebbe avere una visione corretta dello stato della democrazia in Slovenia. "Come è noto, l'Ue deve affrontare molte sfide. Nonostante la pandemia, la Slovenia si sta preparando responsabilmente ad assumere la presidenza del Consiglio dell'Unione. Non vogliamo che vengano fatte affermazioni assurde nel bel mezzo di questo duro lavoro", ha scritto Jansa. (segue) (Seb)