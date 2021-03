Slovenia: premier Jansa, direttore agenzia "Sta" dia le dimissioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wigand ha poi ricordato le parole di Vera Jourova, vicepresidente della Commissione per i valori e la trasparenza, pronunciate circa un anno fa nel contesto degli attacchi ai giornalisti in Slovenia. "Media liberi e indipendenti sono fondamentali per la democrazia e i valori dell'Ue. Il loro compito è controllare la responsabilità di noi politici. La protezione dei giornalisti deve essere una priorità per ogni Paese. Non devono esserci odio, minacce o attacchi personali. Quelle parole si applicano ancora oggi", ha aggiunto Wigand. Il sito di Bruxelles "Politico" ha pubblicato lo scorso 16 febbraio un articolo intitolato "Dentro la guerra dei media in Slovenia", basato su alcune conversazioni con giornalisti e osservatori internazionali che sostenevano che "gli attacchi (ai media) del primo ministro Janez Jansa creano un clima di paura". (segue) (Seb)