Slovenia: premier Jansa, direttore agenzia "Sta" dia le dimissioni (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eana ha inoltre chiesto alle autorità slovene "di trovare un modo per ripristinare la normalità ". La reazione segue alla decisione dell'Ufficio del governo sloveno per le comunicazioni (Ukom) di non pagare il sussidio statale per il servizio pubblico a gennaio. Secondo Ukom non esisterebbe "alcuna base giuridica per farlo" perché il contratto per la fornitura del servizio pubblico tra Ukom e "Sta" non è stato rinnovato per quest'anno. Il direttore di "Sta", Bojan Veselinovic, ha replicato al rifiuto sottolineando che il settimo pacchetto di misure contro le conseguenze economiche del Covid-19 stabilisce chiaramente che vengano erogati dei i fondi dal bilancio statale anche per quest'anno. (segue) (Seb)