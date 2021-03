Grecia: Covid, turisti vaccinati o con test negativo potranno entrare nel Paese da maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone che sono state vaccinate contro il Covid-19, hanno anticorpi o hanno eseguito un tampone con esito negativo possono viaggiare in Grecia quest'estate. Lo ha detto il ministro del Turismo greco, Harry Theocharis, ripreso dal quotidiano di Atene "Kathimerini". "La Grecia è pronta con un protocollo completo per l'estate 2021", ha aggiunto. “I turisti saranno i benvenuti se prima del viaggio sono vaccinati, hanno anticorpi o sono risultati negativi. Tutti i turisti saranno soggetti a test casuali", ha proseguito il ministro. La Grecia punta a dare il via alla stagione estiva entro la metà di maggio, ha chiarito Theocharis parlando alla fiera Itb di Berlino dal Museo dell'Acropoli di Atene. Il turismo è una delle principali fonti di reddito per la Grecia, che ha proposto in Unione europea un certificato vaccinale per facilitare gli spostamenti in seno all'Ue. (segue) (Gra)