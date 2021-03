Grecia: Covid, turisti vaccinati o con test negativo potranno entrare nel Paese da maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuta sulla questione, la portavoce del governo greco, Aristotelia Peloni, ha confermato ieri che l'esecutivo conta di poter eliminare alcune restrizioni per contenere la diffusione del Covid-19 alla fine di marzo, in modo da iniziare a "riaprire" il Paese al turismo nel mese di maggio in vista dell'estate. La portavoce ha però precisato ai giornalisti che le decisioni ufficiali saranno prese sulla base dell'evoluzione dei dati epidemiologici. Secondo Peloni, il governo di Atene conta di autorizzare le cene fuori a partire da aprile quale primo passo per incentivare la ripresa del turismo, settore che conta per un quinto del totale del Pil della Grecia. "Abbiamo ancora giorni duri davanti a noi. Ma stiamo correndo l'ultimo miglio in questa maratona", ha dichiarato la portavoce. (segue) (Gra)