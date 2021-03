Grecia: Covid, turisti vaccinati o con test negativo potranno entrare nel Paese da maggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha superato lo scorso 4 marzo il milione di vaccinazioni anti Covid-19, in una campagna di inoculazione “organizzata e veloce”, secondo quanto evidenziato dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis in un messaggio preregistrato pubblicato online. "Ogni settimana che passa, costruiamo il muro dell'immunità che ci permetterà di lasciarci alle spalle questa crisi sanitaria", ha detto. “Da aprile, infatti, avremo a disposizione molte più dosi. E con il miglioramento del tempo, diventerà il nostro alleato", ha aggiunto. “Ma resta una sfida cruciale per tutti”, ha proseguito il capo del governo di Atene aggiungendo che le nuove varianti del Covid, e in particolare la mutazione britannica - dominante in Grecia - è molto più contagiosa portando ad un aumento dei ricoveri ospedalieri. (segue) (Gra)