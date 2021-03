Turismo: ministro Garavaglia, Germania partner chiave dell'Italia nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Italia, la Germania è “un partner chiave” nel settore del turismo. È quanto affermato dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, nel corso della viedoconferenza stampa per l'inaugurazione di “Itb Now”, l'edizione virtuale della Fiera internazionale del turismo di Berlino (Itb). L'evento si tiene da oggi al 12 marzo, in modalità virtuale in conformità alle restrizioni per il contenimento della pandemia di coronavirus in vigore in Germania. Come ricordato da Garavaglia, prima dell'emergenza Covid-19, sono stati 59 milioni i visitatori tedeschi in Italia, che hanno generato entrate per 7,6 milioni di euro. Il turismo dalla Germania è, quindi, “una pietra angolare” per la ripresa dell'Italia dalla crisi, ha sottolineato Garavaglia. Per il ministro del Turismo, i viaggi dei tedeschi in Italia sono simbolo di “tradizione e amore, non soltanto numeri”, ma una via per “migliorare la comprensione reciproca e l'amicizia” tra i due popoli. Ora, come evidenziato da Garavaglia, Italia e Germania “condividono l'interesse” per una ripresa “coordinata e sicura” dell'intero settore del turismo. A tal fine, è “cruciale” il lavoro che si sta svolgendo nell'Ue. (segue) (Geb)