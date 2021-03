Turismo: ministro Garavaglia, Germania partner chiave dell'Italia nel settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo ha aggiunto che nella giornata di domani, 10 marzo, incontrerà il sottosegretario all'Economia ed Energia tedesco, Thomas Bareiss, dicendosi lieto di collaborare con i partner dalla Germania, nel coordinamento sia bilaterale sia a livello di Ue. Per Garavaglia, è qui che si mostra uno dei vantaggi di aver istituito uno specifico ministero per il Turismo. “Mi impegno a un partenariato reciprocamente vantaggioso”, ha quindi sottolineato Garavaglia. Il ministro del Turismo ha quindi illustrato gli sviluppi per la ripresa del settore dopo la pandemia. In primo luogo, il turismo sarà centrato sulle esperienze all'aperto, con l'Italia che offre “lo scenario perfetto” a tale scopo. Secondariamente, le autorità forniranno regole certe per i viaggi. Ai turisti tedeschi, ha osservato Garavaglia, l'Italia continuerà a offrire esperienze caratterizzate dall'ecologia e dalla sostenibilità, espandendone l'offerta. Il governo intende, infatti, investire nel turismo “per la competitività e la sostenibilità” del comparto, garantendone la sicurezza e sviluppando l'infrastruttura. Per Garavaglia, infine, dopo la pandemia non si assisterà a un semplice ritorno alla normalità, ma a una “normalità migliore”. (Geb)