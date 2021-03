Pd: Fiano, da Casalino linguaggio inaccettabile, Cuppi pretenda scuse formali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giorno in cui Santori delle Sardine, "quello che dorme in tenda sotto l'immagine di Berlinguer, ci insulta e ci accusa di essere tossici, arriva anche l'ex portavoce di Giuseppe Conte e cioè Rocco Casalino a dire che 'ci sono alcune persone del Pd che sono straordinarie come Zingaretti e anche Franceschini che ho conosciuto. E poi ci sono alcuni cancri che riescono a distruggere il bello del Pd. Bisognerebbe estirpare questi cancri'. E' un linguaggio inaccettabile, violento, insultante. Si intromette nella vita di un altro Partito". Lo afferma in una nota Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo Pd alla Camera. "Si è oltrepassato il limite. Questa non è politica, è il linguaggio dell'antipolitica e della distruzione dei rapporti politici. Chi ha in questi giorni responsabilità di rappresentare il Pd, e cioè la presidente Cuppi, difenda la nostra comunità fatta di milioni di elettori e militanti, che non hanno nessuna intenzione di accettare questi insulti. Deve pretendere scuse formali da Casalino, e - conclude Fiano - anche Giuseppe Conte dovrebbe parlare".(Com)