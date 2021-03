Viabilità: Anas, cantiere per rifacimento giunti su statale "del lago di Como e dello Spluga" e "Gardesana occidentale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas ha programmato gli interventi per il rifacimento dei giunti lungo la strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" in provincia di Monza Brianza. Nel dettaglio verrà istituito il restringimento di carreggiata dal km 13,500 al km 12,000, in entrambe le direzioni, dal 10 marzo fino al 31 marzo dalle ore 21 alle ore 6 da lunedi a venerdi, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Lo comunica in una nota la società del Gruppo Fs Italiane. Inoltre, si provvederà alla manutenzione dei giunti anche lungo la strada statale 45 bis "Gardesana Occidentale" all'interno della galleria Montecovolo dal km 66,200 al km 65,700. Pertanto, per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza verrà predisposta la chiusura della galleria dalle ore 21 di giovedì 11 marzo fino alle 5 del giorno successivo. Il traffico veicolare verrà deviato allo svincolo di Villanuova sul Clisi lungo la sp 116, e rientro in statale allo svincolo di Desenzano-Tormini, nel Comune di Roè Volciano (Bs).(com)