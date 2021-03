Grecia: Commissione Ue, sì ad aiuti 60 milioni di euro per Pmi 'Elevate Greece'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un programma greco da 60 milioni di euro per sostenere le micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di coronavirus. Lo schema sarà aperto alle Pmi iscritte al Registro nazionale delle startup "Elevate Greece", che hanno iniziato la loro attività entro il 31 dicembre 2020 e la cui attività rientra nelle aree tematiche compatibili con la Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (Ris3) della Grecia. La misura è aperta a tutti i settori tranne quelli finanziario, dell'agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura. Il sostegno pubblico assumerà la forma di sovvenzioni dirette. L'obiettivo della misura è contribuire a garantire un capitale circolante sufficiente per le Pmi colpite dall'epidemia di coronavirus. La Commissione ha riscontrato che la misura greca è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. (Beb)