India-Giappone: colloquio telefonico Modi-Suga, focus su progressi relazione e Quad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due primi ministri, prosegue il comunicato, hanno anche scambiato opinioni su questioni regionali e globali di comune interesse, sostenendo che la partnership bilaterale potrebbe svolgere un ruolo importante nell’affrontare le sfide condivise. Si sono poi soffermati sull’impegno nel formato quadrilaterale noto come Quad, che coinvolge anche gli Stati Uniti e l’Australia, convenendo sull’opportunità che le consultazioni avviate proseguano. L’India e il Giappone celebreranno nel 2022 il 70mo anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche e i due leader hanno concordato di sottolineare la ricorrenza in modo adeguato. Infine, Modi ha invitato Suga a visitare l’India al più presto per il vertice annuale bilaterale. (Inn)