Giustizia: M5s, con Cartabia ripartiamo da lavoro fatto

- "Processi civili e penali più veloci, con l'approvazione delle due riforme ripartendo dai testi già presentati in Parlamento dal governo Conte bis, aumento delle risorse umane e digitalizzazione, estensione delle misure di snellimento delle procedure già introdotte durante la pandemia. Sono i punti fermi emersi dal vertice di maggioranza tenuto oggi con la ministra della Giustizia Marta Cartabia". Lo affermano i senatori del M5s nella commissione giustizia di Palazzo Madama. "Siamo soddisfatti degli esiti di questa riunione - aggiungono -, si riparte dal riconoscimento della grande mole di lavoro lasciata in eredità dal precedente governo e dagli stessi obiettivi: certezza del diritto e certezza della pena. Dobbiamo garantire ai cittadini che i procedimenti si concludano velocemente e con esiti certi, bisogna assicurare il rispetto dei diritti di chi si aspetta giustizia dallo Stato ma anche quelli dei detenuti che devono scontare la loro pena nel pieno rispetto della dignità umana. A questo proposito abbiamo apprezzato molto il concetto di 'architettura penitenziaria', che prevede un uso migliore degli spazi nelle carceri, oltre che la costruzione di quelle nuove, per valorizzare l'aspetto rieducativo della pena, la risocializzazione e la formazione del detenuto. La ministra ha indicato una road map che seguiremo insieme, dando priorità all'agenda del Piano di Ripresa europeo e alle riforme ad esso collegate. C'è un lavoro avviato dall'inizio di questa legislatura, a partire da un forte piano di assunzioni e di edilizia giudiziaria e carceraria che già ha prodotto risultati concreti, andiamo avanti con la modernizzazione della giustizia italiana".(com)