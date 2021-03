Umbria: De Luca, (M5s), Regione diventi punto di riferimento mondiale per transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'Umbria punto di riferimento mondiale della transizione ecologica. Gubbio hub internazionale dell'idrogeno nella produzione del cemento. Non è un sogno, ma una realtà che va costruita e perseguita. Un'opportunità che si apre grazie al piano nazionale sull'idrogeno e alle risorse del Recovery Plan. Basta utilizzare il Css come combustibile dei forni delle cementerie. Una tecnologia ormai obsoleta su cui è inutile investire quando il futuro è rappresentato dall'idrogeno”. Lo ha affermato il consigliere umbro del M5s Thomas De Luca: “Nel Recovery Plan ci sono 2 miliardi di euro per la strategia nazionale sull'idrogeno e a novembre 2020 il Mise ha presentato le linee guida preliminari. Si stima che l'impatto sul Pil degli investimenti sull'idrogeno sia compreso tra 22 e 37 miliardi di euro al 2050, si prevedono oltre 540mila nuovi posti di lavoro e non meno importanti saranno i risvolti positivi sull'ambiente: con una riduzione delle emissioni di Co2, l'idrogeno sarà una delle tecnologie che contribuiranno a centrare l'obiettivo europeo del -55 per cento entro il 2030. Ciò che fa bene all'economia, deve fare bene anche all'ambiente. Parliamo di processi industriali puliti e sostenibili per la produzione di un materiale insostituibile nelle infrastrutture e nelle costruzioni. Inutile investire sul Css ormai obsoleto quando il futuro è rappresentato dall'idrogeno”. (segue) (Ren)