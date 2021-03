Umbria: De Luca, (M5s), Regione diventi punto di riferimento mondiale per transizione ecologica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha spiegato: “Un cambiamento strutturale che la Regione Umbria deve essere in grado di cogliere, per offrire opportunità di sviluppo e lavoro nel rispetto dell'ambiente. Nel 2030 il consumo di idrogeno è previsto salga da 500mila a 700mila tonnellate l'anno, con un potenziale margine di crescita che potrebbe coinvolgere acciaierie, cementifici e cartiere". Quindi l'esponente M5s ha aggiunto: "Dobbiamo alzare lo sguardo, l'idrogeno rappresenta il pilastro delle future strategie ambientali ed energetiche globali, il futuro green che vogliamo lasciare alle generazioni di domani. La Regione Umbria non può perdere tali occasioni per inseguire una visione miope che può avere gravi ripercussioni per la salute e la qualità dell'ambiente". Infine il consigliere pentastellato ha concluso: "L'impegno del Movimento 5 Stelle a collaborare c'è, ma la politica nel suo insieme deve comprendere la portata di questo momento storico mettendo in campo la volontà di agire nell'interesse collettivo perché si colgano occasioni”. (Ren)