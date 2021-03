Russia-Italia: Trani (Ccir), su vaccino russo Sputnik V svolto nostro ruolo di collegamento fra imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di commercio italo russa (Ccir) ha svolto il proprio ruolo nell'accordo sulla localizzazione in Italia di un impianto di produzione del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V, mettendo in contatto la società italiana dotata del necessario know how con la controparte russa. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” il presidente della Ccir, Vincenzo Trani, commentando l’accordo fra il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) e la società Adienne. "La nostra associazione non ha scopi di lucro e l'iniziativa non coinvolge me (il presidente) in prima persona. Ho solo introdotto una impresa italiana con know-how che si è resa disponibile a produrre il vaccino", ha dichiarato Trani. "L'accordo, come appreso dall'impresa Adienne, prevede che la produzione del vaccino Sputnik V sarà realizzata da luglio 2021 nello stabilimento della nostra associata a Caponago, in provincia di Monza e Brianza", ha dichiarato Trani. "Le trattative vanno avanti dal periodo settembre-ottobre 2020. La Ccir nella sua natura di collegamento fra imprese italiane e russe e di opportunità tra Italia e Russia ha semplicemente messo in contatto un'azienda associata alla Ccir e l’Rdif che detiene il vaccino", ha dichiarato il presidente dell'organizzazione imprenditoriale.(Rum)