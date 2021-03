© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A vuol dire Accesso, B Buona amministrazione, C Capitale umano, D Digitalizzazione. E' questo l'inizio del nuovo alfabeto per la Pubblica amministrazione". Lo ha segnalato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, nel corso della sua audizione davanti alle commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro di Camera e Senato, sulle linee programmatiche. (Rin)