Covid: Lega Lazio, bene che Regione ci abbia ascoltato su vaccini caregiver

- "La Lega esprime piena soddisfazione per la vaccinazione dei caregiver. Finalmente è stata colmata una lacuna con un gesto di attenzione verso una categoria di persone che svolge una funzione fondamentale nella società. La Lega per prima ha proposto di vaccinare i caregiver ed è un bene che, seppur in ritardo, la Regione Lazio si sia mossa in tal senso dopo l'approvazione della nostra mozione da parte del Consiglio regionale oltre un mese fa". Così in una nota Orlando Angelo Tripodi, capogruppo regionale della Lega e primo firmatario della mozione approvata dall'aula, e i consiglieri del Carroccio Daniele Giannini, Laura Corrotti, Pasquale Ciacciarelli, Laura Cartaginese e Pino Cangemi riguardo ''la campagna di vaccinazione che inizierà domani al Policlinico di Tor Vergata per gli autistici gravi e i loro caregiver", concludono. (Com)