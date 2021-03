Sanità: Piccirillo (M5s Lombardia), emergenza non può bloccare screening Hiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il M5S Lombardia ha depositato una richiesta di audizione in commissione regionale Sanità rivolta all'associazione "Milano check point", che si occupa di informazione, sensibilizzazione sull'Hiv, sulle infezioni sessualmente trasmissibili (Ist) e offre servizi e supporto alle persone sieropositive e non. "La pandemia e l'emergenza - dichiara in una nota Luigi Piccirillo, consigliere regionale del M5s Lombardia - non fermano purtroppo tutti gli altri virus. Le infezioni sessualmente trasmissibili restano però all'ultimo posto tra le preoccupazioni regionali. Prova ne sia l'assenza di un tavolo permanente di confronto con le associazioni che si occupano di questi temi e che da anni sono sussidiarie e offrono esperienze di volontariato esemplari sostituendosi all'istituzione pubblica". "Con il Covid - prosegue - il problema della rapidità della prognosi delle Ist rischia di aggravarsi: i report dell'Organizzazione mondiale della Sanità sulla gestione dell'Hiv ci dicono che l'85 per cento dei programmi di accesso alle cure rischiano di essere in buona parte compromessi a causa della pandemia. Ho chiesto di ospitare in commissione regionale sanità Milano check point perché si avvii un confronto rapido su come la Lombardia può intervenire per far ripartire gli screening e i test". (Com)