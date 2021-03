Pa: Brunetta, domani Draghi firmerà un accordo su innovazione e coesione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è il momento di cambiare il nostro Paese per il futuro delle prossime generazioni. Questo presuppone coesione sociale, fare tutto questo nella forma che l’Italia ha adottato in momenti cruciali della sua storia, come nel 1993". Lo ha sottolineato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, nel corso della sua audizione davanti alle commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro di Camera e Senato, sulle linee programmatiche. "Domani", ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo, "il presidente Draghi firmerà un accordo sull’innovazione e sulla coesione sociale, una sorta di quadro di riferimento perché tutto questo possa avvenire all’interno di una scelta condivisa nel mondo del lavoro". (Rin)