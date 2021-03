Iraq: milizie sciite criticano appello premier Al Kadhimi a dialogo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione Al Fatah, gruppo politico guidato dal comandante dell’organizzazione Badr, Hadi al Amiri, che raccoglie componenti importanti della Mobilitazione popolare (milizie a maggioranza sciita sostenute dall’Iran), ha criticato l’iniziativa lanciata ieri dal primo ministro iracheno, Mustafa al Kadhimi, per un “dialogo nazionale” nel Paese. Una figura di primo piano dell’alleanza, Ghadanfar al Battikh, ha detto al portale iracheno “Shafaq” che “c’è timore politico” per l’appello di Al Kadhimi, perché “questo appello forse comprende personalità e forze le cui mani sono macchiate del sangue degli iracheni, o personalità baathiste (legate al partito Baath del defunto presidente Saddam Hussein), e questo non lo abbiamo mai accettato e non lo accetteremo affatto”. Secondo l’esponente della coalizione, “ci sono pressioni internazionali sul primo ministro Mustafa al Kadhimi affinché avvii un dialogo con queste parti, sotto la denominazione di ‘dialogo nazionale’, e per questo Al Kadhimi “deve chiarire chi siano le parti che ha invitato a dialogare”. Al Battikh ha sottolineato che “non si può lasciare aperto quest’appello”, perché ci sono parti “il cui obiettivo è la distruzione di questo sistema politico”. (segue) (Res)