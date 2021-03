Iraq: milizie sciite criticano appello premier Al Kadhimi a dialogo nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non tutte le parti sciite hanno criticato l’iniziativa del premier iracheno, proposta ieri un videomessaggio diffuso al termine della storica visita di papa Francesco nel Paese. Ammar al Hakim, politico e religioso sciita, già leader del Consiglio supremo islamico dell’Iraq e ora presidente del Movimento nazionale della Sapienza, ha accolto con favore la proposta di Al Kadhimi, sottolineando sul suo profilo Twitter che “l’opportunità è matura e il clima è positivo per progredire con questo dialogo, e rinnoviamo la richiesta a tutte le forze politiche, sociali, accademiche di impegnarsi in un dialogo che accolga tutte le opinioni e le idee costruttive per affrontare gli insuccessi e risolvere le negatività”. Non si è ancora pronunciato sull’iniziativa di Al Kadhimi, per il momento, un altro importante leader sciita, ovvero il politico e religioso Muqtada al Sadr. (segue) (Res)