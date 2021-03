Iraq: milizie sciite criticano appello premier Al Kadhimi a dialogo nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Iraq ha davanti a sé un’occasione autentica per ripristinare il suo ruolo storico nella regione e nel mondo, nonostante tutti gli ostacoli e le sfide”, ha detto ieri Al Kadhimi, sottolineando che il governo si impegna a soddisfare “la volontà del popolo di realizzare sicurezza, pace, ricostruzione e prosperità”. “Sulla base di questa responsabilità storica, e nel clima di amore e tolleranza rafforzato dalla visita del Papa in Iraq, la terra dei due fiumi, proponiamo oggi un appello al dialogo nazionale, che esprima la realizzazione delle aspirazioni del nostro popolo”, ha aggiunto. “Chiamiamo tutte le diverse forze politiche e popolari, giovanili, i manifestanti, gli oppositori del governo, al tavolo di un dialogo responsabile davanti al nostro popolo e davanti alla Storia, chiamiamo le nostre forze e i nostri partiti politici a privilegiare l’interesse della nazione, ad allontanarsi dal linguaggio della retorica convulsa” per “preparare lo svolgimento con successo delle elezioni anticipate, e per dare al nostro popolo un’occasione di speranza e fiducia nello Stato e nel sistema democratico”. (Res)