Pa: Brunetta, superata emergenza sarà necessario programmare lavoro da remoto in maniera efficace

- "Il lavoro da remoto praticato durante la fase emergenziale ha costituto, da più punti di vista, un importante fattore di accelerazione, in termini di sviluppo delle competenze individuali dei dipendenti pubblici, digitalizzazione, eccetera. Superata la fase emergenziale, sarà necessario programmare e gestire tale modalità di organizzazione del lavoro - che può produrre impatti significativi anche per il perseguimento di altre politiche pubbliche - in maniera efficace e sostenibile". Lo si legge nel testo che il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha depositato nel corso della sua audizione davanti alle commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro di Camera e Senato, sulle linee programmatiche. "Allo stesso tempo - è scritto nel documento - dobbiamo immaginare nuovi modi attraverso i quali favorire una sempre maggiore interazione tra le diverse amministrazioni e con il privato".(Rin)