Francia: France Digitale denuncia Apple per gestione pubblicità e dati utenti

- France Digitale, organizzazione francese che raggruppa più di duemila start up, ha denunciato il gruppo Apple alla Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà (Cnil). L'accusa è quella di non chiedere agli utenti il consenso prima di mostrare la pubblicità nelle applicazioni. Secondo France Digitale Apple utilizza i dati personali, la cronologia e la geolocalizzazione, anche se la società di Cupertino ha sempre ha sempre sostenuto di non trasmettere questo tipo di informazioni a terzi. "Siamo tenuti a comunicare dei dati non personali a dei partner strategici che lavorano con Apple all'offerta dei nostri prodotti e servizi", ha fatto sapere l'azienda. Dal canto suo, France Digitale sostiene che Apple non rispetta il regolamento europeo. (Frp)