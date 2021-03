Giustizia: Conte (Leu), bene road map Cartabia ora confronto tra maggioranza e governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho condiviso le priorità, le linee di intervento e la scansione temporale della road map proposta dal ministro della Giustizia, Cartabia, segnalando sul piano del metodo che la efficacia e rapidità degli interventi saranno strettamente conseguenti alla capacità di preventivo coordinamento dei gruppi di lavoro del Ministero con i gruppi politici della maggioranza. In particolare per le riforme di sistema che già pendono innanzi alle commissioni di merito, un confronto approfondito sull'attività emendativa sulla riforma del processo penale e civile, favorendo una sintesi anticipata delle diverse istanze politiche espresse da una maggioranza tanto composita, per sua stessa natura ad alto rischio di conflittualità, renderà il passaggio parlamentare più maturo e più veloce". Lo ha dichiarato in una nota Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali, componente della commissione Giustizia della Camera.(Ren)