Pa: Brunetta, va ripensata in chiave digitale

- "La Pubblica amministrazione va ripensata in chiave digitale, il che richiede non una semplice traduzione delle prassi e modalità operative da analogiche a digitali, ma una reingegnerizzazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, una ridefinizione dei termini e delle modalità di interazione tra persone e con tutti gli stakeholder". E' quanto si legge nel testo che il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha depositato nel corso della sua audizione davanti alle commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro di Camera e Senato, sulle linee programmatiche. "La collaborazione con il ministro per l’Innovazione e la Transizione digitale sarà cruciale", continua il documento, "per raggiungere l’obiettivo di un profondo ripensamento delle modalità attraverso le quali la Pa agisce e si relaziona con i cittadini e con le imprese. La trasformazione del Paese passa da un profondo percorso di innovazione del settore pubblico. Tutte le politiche andranno indirizzate in questa direzione: la domanda pubblica, la selezione delle persone, la definizione delle competenze, l’interazione con il cittadino e le imprese". (segue) (Rin)