Pa: Brunetta, va ripensata in chiave digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c’è vera semplificazione e reale efficienza ed effettività delle politiche pubbliche - prosegue il testo - se non si innovano profondamente le modalità di azione e non si utilizzano in maniera corretta e ambiziosa le tecnologie. Una Pa 'nativa digitale' non può più essere soltanto una dichiarazione di principio reiterata nei documenti programmatici: deve diventare realtà, anche per assicurare, attraverso un uso intelligente e diffuso delle tecnologie, l’accesso ai servizi a tutti i cittadini, superando così disuguaglianze sociali e territoriali e non lasciare nessuno indietro". (Rin)