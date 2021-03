Giustizia: Sisto (Fi), si avvia nuova fase di centralità Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interlocuzione con il Parlamento avviata dalla Ministra Cartabia nella riunione con i presidenti e i capigruppo della maggioranza nelle Commissioni Giustizia di Camera e Senato è il segno del grande cambiamento che contraddistingue questo governo: non ci saranno più scelte unilaterali che vengono ribaltate in modo violento sul Parlamento, rendendolo sostanzialmente inutile. Così al Gr Parlamento il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto che poi ha proseguito: "La giustizia è anche economia e il clima inquisitorio che si è vissuto negli ultimi anni mal si concilia con le difficoltà che stiamo vivendo: è indispensabile recuperare la dimensione costituzionale del sistema giudiziario, tornando a una ragionevole durata dei processi. Questo vale anche per il processo civile rispetto al quale l'esigenza di speditezza non deriva solo da una richiesta dell'Ue ma anche dalla necessità di essere più appetibili per gli investitori internazionali". Quanto alla vaccinazione del personale della giustizia, per Sisto: "Magistrati, avvocati e personale amministrativo sono esposti a rischi pari a quelli a cui va incontro il personale della scuola e dell'università. Il processo a distanza, proprio come la didattica a distanza, è una penalizzazione della verità", ha concluso. (Rin)